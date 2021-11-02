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    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)

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    МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких - МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)
    МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких
    Фото: facebook МОЗ

    Більшість пацієнтів шпиталю не були вакцинованими проти COVID-19

    Мобільний шпиталь ДСНС, який розгорнули на Херсонщині, приймає на лікування хворих COVID-19 із 30 жовтня, повідомляє МОЗ.

    Медики розповіли, що наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневу підтримку отримують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими проти COVID-19.

    «Розгортання мобільного шпиталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не спроможні приймати всіх хворих, яким потрібна стаціонарна допомога»,— попередили у міністерстві.

    Лікарі додали, що це вимушений крок, який потрібен, щоб врятувати життя та здоров’я наших громадян.

    Саме тому МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких від COVID-19.

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    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)
    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)
    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)
    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)
    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)
    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)


    Нагадаємо, минулої доби у столиці різко зросла кількість виявлених випадків коронавірусу. 1 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1738 осіб. Це на 1243 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 31 жовтня було зафіксовано 495 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 261 тис. осіб.

    Також повідомлялося що нардепи ускладнили вхід до Ради для невакцинованих.

    Читайте також: Коронавірусний колапс на Львівщині. Серед шпиталізованих – 97,5% пацієнтів невакциновані
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    МОЗ показав зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині (фото)