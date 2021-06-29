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    На дорозі в Києві горіла вантажівка (фото)

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    Сталося загорання сміття у фургоні&nbsp; - На дорозі в Києві горіла вантажівка (фото)
    Сталося загорання сміття у фургоні 
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на узбіччі проїжджої частини дороги пожежа в автомобілі Isuzu

    У понеділок, 28 червня, на вул. Братиславській, 52 у Деснянському районі столиці сталося загорання вантажівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла на узбіччі проїжджої частини дороги у вантажному автомобілі Isuzu, сталося загорання сміття у фургоні автомобіля.

    Рятувальники ліквідували пожежу на площі 3 кв. м.

    До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 13 чоловік особового складу підрозділів столичного Головного управління ДСНС.

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    На дорозі в Києві горіла вантажівка (фото)
    На дорозі в Києві горіла вантажівка (фото)
    На дорозі в Києві горіла вантажівка (фото)

    Причина займання наразі встановлюється.

    Під час пожежі ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, у ніч на 28 червня на вул. Гната Хотчевича, 6 у Дніпровському районі столиці сталося загорання автомобіля.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники
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    На дорозі в Києві горіла вантажівка (фото)