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    У світі

    Громадянин США помер від коронавіруса в Ухані, – The New York Times

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    Громадянин США помер від коронавіруса в Ухані, – The New York Times

    Померлому було близько 60 років

    Громадянин США помер в результаті зараження коронавірусом в китайському місті Ухань. Про це в суботу, 8 лютого, повідомляє газета The New York Times з посиланням на посольство США в Пекіні.

    Померлому було близько 60 років, він помер в четвер, 6 лютого. Інші подробиці про особу і мету перебування в Китаї дипвідомство не привело «з поваги до приватного життя сім’ї».

    Раніше стало відомо, що кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом 2019 nCoV, перевищила 720 осіб. У китайській провінції Хубей за добу помер 81 пацієнт, загальне число померлих в Китаї досягло 724 особи, що заразилися в провінції – 24,9 тисячі. З лікарень виписано понад 1,1 тисячі пацієнтів.

    Спалах коронавіруса вперше зафіксовано в китайському місті Ухань в кінці грудня 2019 року. Крім КНР, випадки захворювання виявлені більш ніж в 20 країнах. ВООЗ вже визнала спалах коронавіруса 2019 nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Фахівці не виключають, що спалах вірусу переросте в пандемію.

    Нагадаємо, США виділять до $100 млн для боротьби з коронавірусом.

    Я повідомлялося, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

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    США посольство епідемія вірус ВООЗ
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