Громадянин США помер від коронавіруса в Ухані, – The New York Times
Померлому було близько 60 років
Громадянин США помер в результаті зараження коронавірусом в китайському місті Ухань. Про це в суботу, 8 лютого, повідомляє газета The New York Times з посиланням на посольство США в Пекіні.
Померлому було близько 60 років, він помер в четвер, 6 лютого. Інші подробиці про особу і мету перебування в Китаї дипвідомство не привело «з поваги до приватного життя сім’ї».
Раніше стало відомо, що кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом 2019 nCoV, перевищила 720 осіб. У китайській провінції Хубей за добу помер 81 пацієнт, загальне число померлих в Китаї досягло 724 особи, що заразилися в провінції – 24,9 тисячі. З лікарень виписано понад 1,1 тисячі пацієнтів.
Нагадаємо, США виділять до $100 млн для боротьби з коронавірусом.
Я повідомлялося, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.