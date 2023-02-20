Україна запросила Грузію до Києва на річницю вторгнення РФ. З’явилася відповідь

Іраклій Заркуа: «Високопоставлені особи України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, це не залишає місця для дипвідносин»

Заркуа заявив, що влада країни робить «усе на всіх рівнях», тоді як багато європейських країн, «не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії»

Делегація парламенту Грузії відмовилася відвідати Київ у річницю російського вторгнення – 24 лютого. Це підтвердив член правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Заркуа, передає «Эхо Кавказа».

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«Так, нас запрошують в Україну 24 лютого, хоча ми відмовляємося... Коли високопоставлені особи України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин», – сказав він.

Водночас Заркуа додав, що влада Грузії «підтримує український народ», робить «усе на всіх рівнях», тоді як багато сильних країн, зокрема і європейських, «не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії».

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Нагадаємо, раніше прем'єр Грузії зробив скандальну заяву щодо війни в Україні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги України над Росією, хоча проігнорувала заклики до спільної боротьби з РФ, а зараз «знущається» над українськими громадянами – зокрема, над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.