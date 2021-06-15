Зеленський переконує, що українська земля «не поїде на поїздах до інших країн»

Президент вважає, що українці вже менше бояться земельної реформи

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці все менше турбуються щодо земельної реформи і впевнений, що жодних сюрпризів чекати не варто. Про це глава держави заявив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

«Я вважаю, вже менше бояться люди земельної реформи. Уже бачать, що ні у кого нічого не забрали. А з 1 липня у людей вже буде можливість бути власниками землі. І, думаю, що з 1 липня не поїде на поїздах земля в інші країни світу», – сказав Зеленський.

Він упевнений, що громадяни заспокоюються, «коли бачать, що ніхто ні в кого нічого не забрав».

«Я думаю, жодних сюрпризів не буде. Там багато треба зробити, земельна реформа і всі ці законодавчі ініціативи - це початок, багато підзаконних актів, реєстри, кадастри тощо - ще немає всієї програми зрошення», – сказав Зеленський, наголосивши, що початок реформи вже є.

Раніше українцям назвали вартість оренди землі в різних областях країни

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.