  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Польщі в лікарні помер учасник АТО/ООС з Франківщини

    • Розсилка
    Учасник АТО/ООС Микола Гладій - У Польщі в лікарні помер учасник АТО/ООС з Франківщини
    Учасник АТО/ООС Микола Гладій
    Фото Facebook 53 ОМБр

    Про причини смерті військовика не повідомляється

    У Польщі в лікарні помер український військовослужбовець учасник АТО/ООС Микола Гладій.

    Про це повідомляє у Facebook прес-служба 53-ї окремої механізованої бригади.

    Читайте також

    «Сумна звістка надійшла з українського консульства в Польщі, там на чужині в лікарні помер учасник АТО/ООС (53 ОМБр) Гладій Микола Васильович», – йдеться у дописі.

    Про причини смерті військовика не повідомляється.

    Він народився 18 грудня 1973 року в селі Довгий Войнилів Івано-Франківської області. Більше інформації про героя немає.

    Дата похорону поки невідома, її повідомлять пізніше. Всіх, хто хоче допомогти родині Миколи, просять надсилати гроші на картковий рахунок 5168 7573 7835 2316 Винник Оксана (рідна сестра Миколи).

    Читайте також
    Польща учасники АТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ