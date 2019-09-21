У Польщі в лікарні помер учасник АТО/ООС з Франківщини



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Учасник АТО/ООС Микола Гладій Фото Facebook 53 ОМБр

Про причини смерті військовика не повідомляється

У Польщі в лікарні помер український військовослужбовець учасник АТО/ООС Микола Гладій.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба 53-ї окремої механізованої бригади.

«Сумна звістка надійшла з українського консульства в Польщі, там на чужині в лікарні помер учасник АТО/ООС (53 ОМБр) Гладій Микола Васильович», – йдеться у дописі.

Про причини смерті військовика не повідомляється.

Він народився 18 грудня 1973 року в селі Довгий Войнилів Івано-Франківської області. Більше інформації про героя немає.

Дата похорону поки невідома, її повідомлять пізніше. Всіх, хто хоче допомогти родині Миколи, просять надсилати гроші на картковий рахунок 5168 7573 7835 2316 Винник Оксана (рідна сестра Миколи).