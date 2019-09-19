Україна підтвердила готовність зняти обмеження на ексгумацію польських поховань
Україна готова виконати головну вимогу Варшави
Україна готова скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на місці польських поховань.
Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на зустрічі з польським послом Бартошем Ціхоцьким.
«Роз'яснив польській стороні процедури, які діють в сфері проведення пошукових робіт та закликав польську сторону подати якнайшвидше документацію у відповідності до існуючих процедур для того, щоб розпочати роботи», - заявив він.
За словами Бородянського, він сподівається на тісну співпрацю з Варшавою в питанні відновлення українських місць пам’яті в Польщі.
Нагадаємо, під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».