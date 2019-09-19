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    Політика

    Україна підтвердила готовність зняти обмеження на ексгумацію польських поховань

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    Глава Мінкульту України&nbsp;<span>Володимир Бородянський провів переговори з&nbsp;послом Польщі</span> - Україна підтвердила готовність зняти обмеження на ексгумацію польських поховань
    Глава Мінкульту України Володимир Бородянський провів переговори з послом Польщі

    Україна готова виконати головну вимогу Варшави

    Україна готова скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на місці польських поховань.

    Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на зустрічі з польським послом Бартошем Ціхоцьким.

    «Роз'яснив польській стороні процедури, які діють в сфері проведення пошукових робіт та закликав польську сторону подати якнайшвидше документацію у відповідності до існуючих процедур для того, щоб розпочати роботи», - заявив він.

    За словами Бородянського, він сподівається на тісну співпрацю з Варшавою в питанні відновлення українських місць пам’яті в Польщі.

    Нагадаємо, під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

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