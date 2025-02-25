У Полтаві демонтовано пам’ятник Петру І

Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору Полтави

Ямщикова: Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів

У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру I в рамках деколонізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис виконувачки обов’язків міського голови Полтави Катерини Ямщикової на Facebook.

«Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації», – йдеться у повідомленні.

Ямщикова підкреслила, що рішення було прийняте відповідно до чинного законодавства та з дотриманням усіх необхідних процедур.

«Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів. Незважаючи на різні думки та дискусії, нас обʼєднує одне: Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце! Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям!» – зазначила виконувачка обов’язків міського голови Полтави.

фото: facebook.com/Катерина Ямщикова

фото: facebook.com/Катерина Ямщикова

Ямщикова подякувала «свідомим та небайдужим» громадянам, які підтримують важливий процес деколонізації.

Як відомо, 27 червня 1709 армія Петра I розбила війська шведського короля Карла XII та українського гетьмана Івана Мазепи під Полтавою. Через це Росія плекала пропаганду про Полтавську битву. Це відбувалося з кількох причин: перемога Петра І над Швецією стала символом піднесення Російської імперії; полтавська перемога показувалася як особистий тріумф Петра І, що виправдовувало його жорсткі реформи; гетьман Іван Мазепа, який підтримав Швецію, став головним «зрадником» в очах імперської пропаганди; битва стала важливим елементом імперської міфології, який використовувався для виправдання зовнішньої експансії, внутрішнього контролю та боротьби з національними рухами.

Нагадаємо, Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

«Сьогодні Музей війни здійснив надзвичайно важливий і символічний крок – демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв», – сказано в повідомленні. Перед тим музей ініціював обстеження бронзових рельєфів. Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження та обґрунтували необхідність демонтажу.

Також у Кривому Розі продовжується деколонізація. Вона торкнулася пам’ятників російським поетам і письменникам Олександру Пушкіну та Михайлу Лермонтову. Про це повідомляє місцеве ЗМІ «На часі».

Пам’ятники Лермонтову було знесено на проспекті Центральному, своєю чергою Пушкіна прибрано з вулиці Гірничих інженерів.