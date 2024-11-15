У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
Лермонтова було знесено на проспекті Центральному, Пушкіна – на вулиці Гірничих інженерів
У Кривому Розі продовжується деколонізація. Сьогодні вона торкнулася пам’ятників російським поетам і письменникам Олександру Пушкіну та Михайлу Лермонтову. Про це повідомляє місцеве ЗМІ «На часі».
Пам’ятники Лермонтову було знесено на проспекті Центральному, своєю чергою Пушкіна прибрано з вулиці Гірничих інженерів.
У Кривому Розі знесли пам'ятники російським письменникам Пушкіну і Лєрмонтову. pic.twitter.com/vVXZfpbpfy— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2024
Раніше з усіх пам’ятників у місті було демонтовано лише письменнику Максиму Горькому, що розташовувався біля школи №71.
За словами журналістів, у місті досі присутні пам’ятники Льву Толстому, воїнам-інтернаціоналістам та знак Юрію Козаченку.
Нагадаємо, 28 вересня в Одесі активісти демонтували барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» з площі 10 квітня.
Як повідомлялося, в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.
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