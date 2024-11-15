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У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
Знесений пам'ятник Пушкіну у Кривому Розі
фото: «На часі»

Лермонтова було знесено на проспекті Центральному, Пушкіна – на вулиці Гірничих інженерів

У Кривому Розі продовжується деколонізація. Сьогодні вона торкнулася пам’ятників російським поетам і письменникам Олександру Пушкіну та Михайлу Лермонтову. Про це повідомляє місцеве ЗМІ «На часі».

Пам’ятники Лермонтову було знесено на проспекті Центральному, своєю чергою Пушкіна прибрано з вулиці Гірничих інженерів.

Знесений пам'ятник Лермонтову у Кривому Розі
Знесений пам'ятник Лермонтову у Кривому Розі
фото: «На часі»

Раніше з усіх пам’ятників у місті було демонтовано лише письменнику Максиму Горькому, що розташовувався біля школи №71.

За словами журналістів, у місті досі присутні пам’ятники Льву Толстому, воїнам-інтернаціоналістам та знак Юрію Козаченку.

Нагадаємо, 28 вересня в Одесі активісти демонтували барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» з площі 10 квітня.

Як повідомлялося, в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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Теги: росіяни пам'ятник Кривий Ріг декомунізація

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Культура

У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
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