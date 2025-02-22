Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу

Одним із головних заходів під час кампанії стане акція «Всесвітня тривога»

Світовий Конґрес Українців до річниці повномасштабного вторгнення організовує акцію Stand with Ukraine, яка розпочнеться 22 лютого 2025 року у багатьох країнах світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сергія Притулу.

СКУ створив інтерактивну мапу, завдяки якій можна долучитися до події в найближчому місті або створити власну. Наразі акція відбуватиметься у понад 500 містах у 71 країні. На сайті вже зареєстрували близько 800 подій.

«Зараз дуже відповідальний час для усіх, кому не байдужа доля України! Прошу виходити і кликати на вулиці також ваших друзів, родичів та знайомих! Українців по всьому світу багато, покажіть себе, разом ви сила!» – написав Притула.

Для реєстрації власної події необхідно вказати дані про країну, місто, тип події, назву організації, дату, час та контактну особу.

Також одним із головних заходів під час кампанії стане акція «Всесвітня тривога». Українські громади по світу 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом увімкнуть сирену. Сигнал повітряної тривоги стане нагадуванням про те, що війна продовжується, і необхідно допомагати Україні.

Нагадаємо, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів. Серед ключових наративів російських інформаційних атак – «Захід зрадив Україну», «Українська влада – нелегітимна», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги». Також у РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року. Ба більше, «перемогу» можуть оголосити навіть над НАТО, зауважує ГУР, – адже кремлівська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужбам держави-агресора доручено максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого цього року.