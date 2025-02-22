Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу
Українські громади по світу 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом увімкнуть сирену
фото: сайт акції Stand with Ukraine

Одним із головних заходів під час кампанії стане акція «Всесвітня тривога»

Світовий Конґрес Українців до річниці повномасштабного вторгнення організовує акцію Stand with Ukraine, яка розпочнеться 22 лютого 2025 року у багатьох країнах світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сергія Притулу.

СКУ створив інтерактивну мапу, завдяки якій можна долучитися до події в найближчому місті або створити власну. Наразі акція відбуватиметься у понад 500 містах у 71 країні. На сайті вже зареєстрували близько 800 подій.

«Зараз дуже відповідальний час для усіх, кому не байдужа доля України! Прошу виходити і кликати на вулиці також ваших друзів, родичів та знайомих! Українців по всьому світу багато, покажіть себе, разом ви сила!» – написав Притула.

Для реєстрації власної події необхідно вказати дані про країну, місто, тип події, назву організації, дату, час та контактну особу.

Також одним із головних заходів під час кампанії стане акція «Всесвітня тривога». Українські громади по світу 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом увімкнуть сирену. Сигнал повітряної тривоги стане нагадуванням про те, що війна продовжується, і необхідно допомагати Україні.

Нагадаємо, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів. Серед ключових наративів російських інформаційних атак – «Захід зрадив Україну», «Українська влада – нелегітимна», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги». Також у РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року. Ба більше, «перемогу» можуть оголосити навіть над НАТО, зауважує ГУР, – адже кремлівська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужбам держави-агресора доручено максимально  використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого цього року.

Читайте також:

Теги: пропаганда акція війна місто влада ворог тривога 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Шмигаля, підтримати громади-фортпости можна буде через укладання спеціальних угод
«Громада-фортпост». Уряд запускає проєкт для посилення співпраці між регіонами
31 сiчня, 12:25
Наразі відомо про чотирьох загиблих
«Не вийде звинуватити Україну». ЗСУ оприлюднили доказ, що по інтернату в Суджі вдарили росіяни
2 лютого, 01:40
Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р.
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
14 лютого, 10:42
Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості
Російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь: є постраждалі
10 лютого, 22:15
За попередніми даними, кадр наслідків атаки по Саратовському НПЗ
Дрони атакували аеродром і НПЗ у двох російських містах
11 лютого, 05:26
За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 17 російських БпЛА
Ворог масовано атакував Черкащину: є постраждалі
11 лютого, 10:30
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
19 лютого, 00:13
Локацією для кліпу став аеропорт «Бориспіль»
«Культурний десант» зняв кліп в аеропорту «Бориспіль»: щемливі кадри
14 лютого, 13:54
Кадр із фільму «Люди» режисерів Мацея Слесіцького та Філіпа Хіллесленда, 2024
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
19 лютого, 15:54

Суспільство

Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу
Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу
Стало відомо, чи відновиться туризм у Чорнобильській зоні після війни
Стало відомо, чи відновиться туризм у Чорнобильській зоні після війни
Мав маленьку донечку і мріяв про подорожі Україною. Згадаймо Миколу Давиденка
Мав маленьку донечку і мріяв про подорожі Україною. Згадаймо Миколу Давиденка
Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування
Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні
Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
53K
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
43K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua