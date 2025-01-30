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«Київміськбуд» готується до докапіталізації – Андронов

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Київміськбуд» готується до докапіталізації – Андронов
фото: КМДА

Андронов: Місто планує надати компанії кошти, передбачені в бюджеті для докапіталізації, протягом 2025 року

Приватне акціонерне товариство «ХК «Київміськбуд» розпочало підготовку до докапіталізації. Наразі постає завдання – приведення статуту та інших внутрішніх регламентних документів у відповідність до положень чинного законодавства та забезпечення можливості додаткової емісії акцій столичного лідера будівельної галузі. На цьому наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Владислав Андронов за результатами зустрічі з інвесторами компанії.

Андронов заявив, що «Київміськбуд» готує свої документи для майбутньої докапіталізації
Андронов заявив, що «Київміськбуд» готує свої документи для майбутньої докапіталізації
фото: КМДА

«За майже рік активної роботи Комісія провела дев'ять засідань. Члени Комісії проаналізували проблемні питання, пов’язані з діяльністю «Київміськбуду», підготували пропозиції щодо шляхів і механізмів їх вирішення. Зокрема, за результатами роботи Комісії Київрада прийняла два важливі рішення: про докапіталізацію «Київміськбуду» та про звернення до Кабміну щодо запобігання збитків від об’єктів «Укрбуду», переданих «Київміськбуду». Ці рішення дають нам можливість працювати далі та відновити роботи на об’єктах компанії. Наразі «Київміськбуд» готує свої документи для майбутньої докапіталізації. Місто планує надати компанії кошти, передбачені в бюджеті для докапіталізації, протягом 2025 року», – зазначив Владислав Андронов.

За його словами, Комісія також розглянула питання землекористування, прокладання інженерних мереж і підключення будинків, поповнення обігових коштів шляхом залучення зовнішнього поворотного фінансування тощо.

Водночас варто зазначити, що етапність та черговість, терміни добудови та введення в експлуатацію проєктів житлових комплексів визначатимуть безпосередньо в «Київміськбуді». 

Нагадаємо, у вересні 2024 року повідомлялося, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло. Про це повідомив новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник у коментарі журналістам Ictv. Лише для старту будівництва недобудованих ЖК на наступні два роки президент ПрАТ «ХК» «Київміськбуд» Василь Олійник просить виділити з державного бюджету чотири мільярди гривень, адже половина недобудованих ЖК були передані від державної будівельної корпорації Укрбуд. 

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Теги: місто фінансування документи Київрада

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