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Стамбул накрило снігопадом: школи закрито, на дорогах багатокілометрові затори

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стамбул накрило снігопадом: школи закрито, на дорогах багатокілометрові затори
Стамбул потерпає від снігопаду
фото із відкритих джерел

Синоптики очікують, що у місті може за декілька днів випасти до 30 см снігу

Потужний сніг, що випав у Стамбулі, частково паралізував місто та спричинив значні проблеми на дорогах мегаполіса. Опади накрили райони як на азійській, так і на європейській стороні міста. За прогнозами метеорологів аналогічна ситуація буде тривати до кінця цього тижня. Про це повідомляє «Главком». 

«Потужний снігопад у Стамбулі паралізував життя, а рух транспорту зупинився. Водії, яким було важко рухатися по засніжених дорогах, масово втрачають контроль над кермом і потрапляють в аварії», – пише видання Sabah.

Температура у опустилась до трьох градусів тепла, а вночі фіксують до -4. 

Через снігопад та погіршення дорожньої обстановки влада прийняла рішення закрити школи, дитсадки та уніші начальні заклади у всіх районах міста. Рух на ключових автомагістралях, включаючи шосе D-100 та TEM, виявився паралізованим. У районах Кадикей, Картал, Аташехір, Зейтінбурну, Бакиркей та Авджілар були зафіксовані щільні затори.

Через складні погодні умови транспорт зіштовхнувся із труднощами. У районах Бююкчекмедже та Есенюрт автомобілі не могли піднятися на слизькі пагорби, деякі машини скочувалися вниз, створюючи аварійні ситуації. В Арнавуткої і Башакшехірі снігопад призвів до ускладення руху та тимчасового блокування доріг. Мотоциклісти також мали проблеми з пересуванням. Слід пояснити, що власники автівок часто не замінюють резину на зимову, адже сніг у Стамбулі явище досить рідкісне, проте не цього року. Рівно тиждень тому сніг уже вирував у Стамбулі.

Містяни вимушено пересідають на громадський транспорт, унаслідок чого у метрополітені та автобусах утворюється тиснява, а люди вимушені довго чекати транспорт. 

Люди у Стамбулі не можуть потрапити до входу у метро через тисняву
Люди у Стамбулі не можуть потрапити до входу у метро через тисняву
sabah.com.tr

За даними міського дорожнього сервісу, рівень завантаженості трас досяг 90% на азіатській стороні та 67% на європейській, у середньому по місту – 78%.

За прогнозами турецьких метеорологів, подібна погода може тривати до неділі і у деяких місцях може випасти до 30 см опадів у вигляді снігу. 

Нагадаємо, найпопулярніші місця Туреччини, а також найпопулярніші її музеї та міста розкрив Google Maps. Це було зроблено у рамках проєкту 20-річчя Google Maps – ним було проведено дослідження стародавніх міст, музеїв і парків країн світу, що найбільш відвідувані, і опубліковані списки.

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Теги: Туреччина Стамбул машини транспорт снігопад місто влада блокування

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