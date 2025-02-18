Що варто відвідати у Туреччині: рейтинг від Google Maps

Найбільш популярними містами для туристів у Туреччині були названі Стамбул, Ізмір, Анкара та Анталія

Найпопулярніші місця Туреччини, а також найпопулярніші її музеї та міста розкрив Google Maps. Це було зроблено у рамках проєкту 20-річчя Google Maps – ним було проведено дослідження стародавніх міст, музеїв і парків країн світу, що найбільш відвідувані, і опубліковані списки. Про це пише Türkiye Today.

Зокрема у списку опинилася і Туреччина. Google Maps представив 20 найбільш досліджених культурних об'єктів та 20 музеїв у 15 найпопулярніших містах Туреччини.

Галатська вежа у історичному центрі Стамбула увійшла до найвідуваніших туристами локацій фото: Ірина Озтурк/glavcom.ua

До речі, найбільш популярними містами були названі Стамбул, Ізмір, Анкара та Анталія. Саме там і розташовані найпопулярніші місця з рейтингу:

1. Галатська вежа, Стамбул,

2. Аниткабір, Анкара,

3. Цистерна Базиліка, Стамбул,

4. Памуккале, Денізлі,

5. Площа Таксім, Стамбул,

6. Водоспад Манавгат, Анталія,

7. Старе місто Сіде, Анталія,

8. Храм Аполлона, Анталія,

9. Бурса Коза Хан,

10. Водоспад Дюден, Анталія,

11. Пагорб П'єра Лоті, Стамбул,

12. Старе місто Ефес, Ізмір,

13. Меморіал мучеників Чанаккале,

14. Базар Кемералти, Ізмір,

15. Історичний ліфт, Ізмір,

16. Платан Інка, Бурса,

17. Площа Беязит, Стамбул,

18. Пляж Ескі Фоча, Ізмір,

19. Печера Дамлаташ, Анталія,

20. Годинникова вежа Топхане, Бурса.

Нагадаємо, у Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти.

До слова, Туреччину минулого року відвідали 62 млн 269,89 тис. іноземних туристів, що на 9,8% більше порівняно з 2023 роком.