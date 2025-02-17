Пошкоджені будинки та автівки. Росія атакувала Київщину безпілотниками
Внаслідок атаки сталося загоряння складського приміщення на Фастівщині та приміщення цеху, що на Вишгородщині
У ніч на 17 лютого Росія здійснила масовану атаку безпілотниками. На Київщині є руйнування та постраждалий, передає Національна поліція України.
Так, станом на 08:30 в Обухівському районі зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків та двох автомобілів. Крім того, сталося загоряння складського приміщення на Фастівщині та приміщення цеху, що на Вишгородщині. Працівники ДСНС ліквідували вогонь.
Унаслідок злочину РФ на Бориспільщині постраждав 21-річний молодик. Потерпілому було надано необхідну допомогу. Також пошкоджений приватний будинок.
На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Минулої ночі рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.
Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.
Зазначимо, що на Київщині оголосили повітряну тривогу ще о десятій вечора 15 лютого. Тривога тривала усю ніч, до майже п'ятої ранку.
Також минулої ночі росіяни також атакували місто Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий.
У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.
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