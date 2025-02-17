Пошкоджені будинки та автівки. Росія атакувала Київщину безпілотниками

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області

Внаслідок атаки сталося загоряння складського приміщення на Фастівщині та приміщення цеху, що на Вишгородщині

У ніч на 17 лютого Росія здійснила масовану атаку безпілотниками. На Київщині є руйнування та постраждалий, передає Національна поліція України.

Так, станом на 08:30 в Обухівському районі зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків та двох автомобілів. Крім того, сталося загоряння складського приміщення на Фастівщині та приміщення цеху, що на Вишгородщині. Працівники ДСНС ліквідували вогонь.

фото: Поліція Київщини

Унаслідок злочину РФ на Бориспільщині постраждав 21-річний молодик. Потерпілому було надано необхідну допомогу. Також пошкоджений приватний будинок.

фото: Поліція Київщини

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

фото: Поліція Київщини

Минулої ночі рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає.

Зазначимо, що на Київщині оголосили повітряну тривогу ще о десятій вечора 15 лютого. Тривога тривала усю ніч, до майже п'ятої ранку.

Також минулої ночі росіяни також атакували місто Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий.

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.