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Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка
Голова КМВА заявив, що буде запроваджена робоча група прозорості і підзвітності, «попри опір міської влади»
фото: скриншот відео

«Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці»

Новий начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на екстрене звернення мера Києва Віталія Кличка щодо нібито «руйнування у столиці місцевого самоврядування». У відео Ткаченко зазначив, що нещодавно мав із Кличком «робочу розмову, але згодом отримав звинувачення».

Так, за словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Сам ж Тимур Ткаченко не лишив це осторонь. «Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці», – наголосив голова КМВА.

На відео Ткаченко стояв на вулиці Жилянській, біля будинку, у який 17 жовтня 2022 року потрапив російський дрон.

«Зараз за мною будинок на вулиці Жилянській, це історична забудова міста. Будинок стоїть невідновлений. Місто не займалося цим будинком більше двох років», – наголосив посадовець і додав, що таких будинків у Києві чимало.

«Пан Кличко знаходить час записати відео, але реальні проблеми не вирішуються. Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія», – підкреслив Ткаченко.

Голова КМВА додав, що буде запроваджена робоча група прозорості і підзвітності, «попри опір міської влади».

Нагадаємо, 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії». 

«Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу «Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві» заявив, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці.

За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

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Теги: Віталій Кличко бюджет забудова самоврядування будинок місто зупинка відео Тимур Ткаченко

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