Музей війни демонтував російські й білоруські назви з Алеї міст-героїв

Термін «Місто-Герой» утвердився після відповідного указу президії Верховної Ради СРСР

Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

«Сьогодні Музей війни здійснив надзвичайно важливий і символічний крок – демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв», – сказано в повідомленні.

Перед тим музей ініціював обстеження бронзових рельєфів. Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження та обґрунтували необхідність демонтажу.

«Разом із реновацією музейного простору, відбулося і переосмислення одного з основоположних пропагандистських міфів радянського тоталітарного режиму», – йдеться в повідомленні.

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Працівники музею демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» фото: Facebook/Національний музей історії України у Другій світовій війні

Термін «місто-герой» у Радянському Союзі утвердився після указу президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року. Першими містами, які отримали таке звання у 1965 році стали Ленінград (нині – Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (колишній Сталінград), Київ, Москва, а також відзначено Брестську фортецю.

У 1973 році звання «Місто-Герой» було присвоєно містам Керч і Новоросійськ, у 1974-му – Мінську, у 1976-му – Тулі, у 1985-му – Мурманську і Смоленську.

«Варто зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання «Місто-Герой». Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про «Велику Вітчизняну війну», – зазначає пресслужба музею.

Нагадаємо, Київрада визначила ще 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста.

Раніше 28 вересня в Одесі активісти демонтували барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» з площі 10 квітня.

До слова, у Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову.