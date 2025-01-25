Житель Курахового зумів утекти з російського полону зі зламаною ногою

Попри наближення лінії фронту та постійні, обстріли чоловік не хотів їхати з міста, оскільки наглядав за своїм та сусідським майном

Житель Курахового на Донеччині Олег опинився в заручниках росіян після того, як вони захопили місто. Однак він зміг втекти звідти, добираючись до українських військових зі зламаною ногою. Історію чоловіка розповіло «Суспільне Донбас».

Олегу 58 років. За його словами, улітку російські війська почали постійно обстрілювати Курахове, тому доводилося жити в підвалі багатоповерхівки. А вже восени в місті повністю зникли світло та зв’язок. Гуманітарну допомогу, за словами Олега, теж до міста не завозили.

Попри наближення лінії фронту та постійні, обстріли чоловік не хотів їхати з міста, оскільки наглядав за своїм та сусідським майном. Олег розповів, що його оселю зруйнувала авіабомба, але на той час евакуація з міста припинилися.

Російські війська зайшли до міста несподівано, каже Олег. Він потрапив у полон окупантів разом зі своєю сусідкою.

«Проходимо перехрестя, коли чуємо: «Стояти». Ми зупинилися. Підходимо туди, там відчиняються двері: «Заходьте». Ми заходимо туди. І там така перша фраза була: «Вас вітає русскій мір», – розповів журналістам Олег.

Пробувши два тижні у полоні росіян, чоловік вирішив тікати. Він стрибнув із вікна одного з будинків, але під час цього зламав ногу. Тоді він дістався до іншого найближчого будинку, знайшов швабру і, спираючись на неї, намагався добратися до українських військових. Згодом його підвіз інший цивільний, який виїжджав із Курахового на власному авто. Однак по них росіяни відкрили вогонь.

«Прострелили два, а потім ще й третє колесо. І ось це на трьох порожніх колесах ми з міста... Там уже не було питання: боявся, не боявся. Там уже не було вибору», – розповів Олег.

Згодом чоловік зміг добратися до позицій Сил оборони. За кілька днів його доправили до однієї з лікарень Дніпропетровщини, де він зараз перебуває на лікуванні. Олег додав: хоче повернутися у звільнене Курахове та відбудовувати місто.

Раніше азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

Нагадаємо, колишній військовополонений Максим Колесников розповів на саміті миру у Швейцарії свою історію, передає кореспондент «Главкома». Фото змарнілого українця, який після багатьох місяців у неволі вперше куштує яблуко, свого часу вразило світ.

«Я розумію, що це мій обов’язок тому, що мої друзі, мої побратими залишаються в полоні. Нещодавно був обмін, і були звільнені люди з мого батальйону. Я бачив людей, які мали вигляд скелетів, вони повністю виснажені», – розповів українець.

Максим Колесников зазначив, у світі бракує розуміння, що таке насправді російський полон.