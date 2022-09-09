У Росії вибухнула ракета, яку окупанти випустили по Харкову
У Бєлгороді знову немає світла
Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла. Про це повідомляють місцеві пабліки.
За попередньою інформацією, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували у бік Харкова.
Над областю пролунало кілька «хлопків».
Також очевидці зізналися, що осколками під ракети, яка впала вночі, вибили скло в будинках.
Зауважимо, що у бік Харкова росіяни випустили шість ракет.
Зникнення світла не зупинило ворога – вночі продовжився артобстріл українського міста.
Вночі 9 вересня окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Пошкоджено один із вищих навчальних закладів
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