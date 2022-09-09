У Росії вибухнула ракета, яку окупанти випустили по Харкову

У Бєлгороді знову немає світла

Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували у бік Харкова.

Над областю пролунало кілька «хлопків».

Також очевидці зізналися, що осколками під ракети, яка впала вночі, вибили скло в будинках.

Зауважимо, що у бік Харкова росіяни випустили шість ракет.

Зникнення світла не зупинило ворога – вночі продовжився артобстріл українського міста.

Вночі 9 вересня окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Пошкоджено один із вищих навчальних закладів