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У Росії вибухнула ракета, яку окупанти випустили по Харкову

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Росії вибухнула ракета, яку окупанти випустили по Харкову

У Бєлгороді знову немає світла

Другу ніч поспіль у Бєлгороді немає світла. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, у Бєлгороді вкотре приземлилася ракета, яку окупанти спрямовували у бік Харкова.

Над областю пролунало кілька «хлопків». 

Також очевидці зізналися, що осколками під ракети, яка впала вночі, вибили скло в будинках.

Зауважимо, що у бік Харкова росіяни випустили шість ракет.

Зникнення світла не зупинило ворога – вночі продовжився артобстріл українського міста. 

Вночі 9 вересня окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Пошкоджено один із вищих навчальних закладів

Теги: Харків війна росія ракета окупанти

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