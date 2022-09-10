ППО у Дніпрі збила крилату ракету окупантів
Під час повітрної тривоги на Харківщині, у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи
Сили протиповітряної оборони української армії 10 вересня збили російську ракету в районі Дніпра. Про це повідомив пресцентр повітряного командування ЗСУ «Схід».
«Підтверджуємо роботу ППО у Дніпрі. Збито одну крилату ракету», – ідеться в повідомленні.
Інших подробиць військові не наводять.
Нагадаємо, що під час повітрної тривоги на Харківщині, у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи.
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