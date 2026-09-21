«Не тільки заради України»: Зеленський закликав США вдарити по економіці Росії

За словами Зеленського, такі кроки мають значення не лише для України

Президент наголосив, що санкції мають бути спрямовані на обмеження ресурсів, які Росія використовує для продовження війни

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати посилити економічний тиск на Росію та використати свої можливості, щоб обмежити здатність Кремля продовжувати війну. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBC News, передає «Главком».

«Я думаю, що вони мають це зробити, передусім, не тільки заради нас», – сказав президент, коментуючи можливість посилення американських санкцій проти Росії.

За словами Зеленського, такі кроки мають значення не лише для України. Він наголосив, що Сполучені Штати таким чином можуть захищати власні цінності та інтереси, а також демонструвати повагу до американців, які підтримували Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Президент зазначив, що Вашингтон має достатньо економічних можливостей, аби суттєво вплинути на Росію. «Сполучені Штати можуть перекрити для Росії багато напрямів. Вони можуть дуже сильно послабити її потенціал», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що санкції мають бути спрямовані на обмеження ресурсів, які Росія використовує для продовження війни. Водночас Україна продовжує обговорювати ці питання з американською стороною. «Ми продовжуємо діалог зі Сполученими Штатами. Вони вже роблять певні кроки, і ми вдячні за це», – зазначив президент.

Зеленський також наголосив на важливості подальшого економічного тиску на Росію. За його словами, обмеження мають створювати для Кремля додаткові стимули для припинення війни.

Україна неодноразово закликала партнерів посилювати санкції проти Росії. Зокрема, Зеленський наголошував, що економічний тиск має змушувати російське керівництво рухатися до дипломатичного завершення війни.

Варто нагадати, що Зеленський назвав Дональду Трампу умову, за якої Україна припинить удари по НПЗ Росії.