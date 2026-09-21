Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не тільки заради України»: Зеленський закликав США вдарити по економіці Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
«Не тільки заради України»: Зеленський закликав США вдарити по економіці Росії
За словами Зеленського, такі кроки мають значення не лише для України
фото: CBC News

Президент наголосив, що санкції мають бути спрямовані на обмеження ресурсів, які Росія використовує для продовження війни

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати посилити економічний тиск на Росію та використати свої можливості, щоб обмежити здатність Кремля продовжувати війну. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBC News, передає «Главком».

«Я думаю, що вони мають це зробити, передусім, не тільки заради нас», – сказав президент, коментуючи можливість посилення американських санкцій проти Росії.

За словами Зеленського, такі кроки мають значення не лише для України. Він наголосив, що Сполучені Штати таким чином можуть захищати власні цінності та інтереси, а також демонструвати повагу до американців, які підтримували Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Президент зазначив, що Вашингтон має достатньо економічних можливостей, аби суттєво вплинути на Росію. «Сполучені Штати можуть перекрити для Росії багато напрямів. Вони можуть дуже сильно послабити її потенціал», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що санкції мають бути спрямовані на обмеження ресурсів, які Росія використовує для продовження війни. Водночас Україна продовжує обговорювати ці питання з американською стороною. «Ми продовжуємо діалог зі Сполученими Штатами. Вони вже роблять певні кроки, і ми вдячні за це», – зазначив президент.

Зеленський також наголосив на важливості подальшого економічного тиску на Росію. За його словами, обмеження мають створювати для Кремля додаткові стимули для припинення війни.

Україна неодноразово закликала партнерів посилювати санкції проти Росії. Зокрема, Зеленський наголошував, що економічний тиск має змушувати російське керівництво рухатися до дипломатичного завершення війни.

Варто нагадати, що Зеленський назвав Дональду Трампу умову, за якої Україна припинить удари по НПЗ Росії.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський санкції війна США економіка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор раніше пояснював війну через «харчовий ланцюг» із косатками та ведмедями
Путін звів наклеп на косаток. Стало відомо, хто насправді масово знищує ведмедів у Росії
17 вересня, 09:46
Російські КАБи влучили у житловий сектор Сум
Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених
16 вересня, 15:29
Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Росія переписує історію України у підручниках для дітей на окупованих територіях
9 вересня, 12:33
Російські ЗМІ вже трактують такий крок Кремля, як натяк на непохитність російського диктатора в питанні мирних переговорів
Представників Трампа повели на обід в ресторан з цинічною вивіскою
5 вересня, 17:47
Пожежа у місті під час повітряної тривоги
У Хмельницькому після ворожої атаки спалахнула пожежа
2 вересня, 22:50
Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя
Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни
29 серпня, 21:59
Вибух авто підполковника стався у «військовому» районі Петербурга
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
27 серпня, 12:58
Йдеться саме про можливий захід у відповідь на дії Вашингтона, а не про вже ухвалене рішення щодо припинення постачання
Канада пригрозила залишити США без електрики: під загрозою 1,5 млн споживачів
26 серпня, 23:59
Україна поповнила запаси ракет-перехоплювачів, однак президент наголосив, що їх потрібно більше
Зеленський повідомив хорошу новину про ракети для Patriot
25 серпня, 15:05

Політика

«Не тільки заради України»: Зеленський закликав США вдарити по економіці Росії
«Не тільки заради України»: Зеленський закликав США вдарити по економіці Росії
П'ять країн засудили «вибори» РФ на окупованих територіях України
П'ять країн засудили «вибори» РФ на окупованих територіях України
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua