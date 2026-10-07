Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО

Зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках

Росія поширила фейк про «приліт української ракети ППО» у будинок в Прилуках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, по житловому будинку в Прилуках влучила саме російська ракета.

Наслідки російського удару по Прилуках 7 жовтня фото: ДСНС

«Водночас пропагандистські ресурси РФ поширюють відео моменту удару по багатоповерхівці на Чернігівщині, стверджуючи, що в будинок нібито влучила «українська зенітна керована ракета ППО». Подібні вкиди про «українську ППО» – типова для Росії інформаційна тактика, спрямована на виправдання ударів по житлових будинках», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Серед загиблих є діти, постраждало понад 50 людей.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

Також загинули 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука – Ольга – вижила. Всі вони проживали на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.