Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
колаж: Центр протидії дезінформації

Зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках 

Росія поширила фейк про «приліт української ракети ППО» у будинок в Прилуках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, по житловому будинку в Прилуках влучила саме російська ракета.

Наслідки російського удару по Прилуках 7 жовтня
Наслідки російського удару по Прилуках 7 жовтня
фото: ДСНС

«Водночас пропагандистські ресурси РФ поширюють відео моменту удару по багатоповерхівці на Чернігівщині, стверджуючи, що в будинок нібито влучила «українська зенітна керована ракета ППО». Подібні вкиди про «українську ППО» – типова для Росії інформаційна тактика, спрямована на виправдання ударів по житлових будинках», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Серед загиблих є діти, постраждало понад 50 людей.

Прилуки залишилися без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

До слова, унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня загинула родина працівника «Укрзалізниці» – машиніст, його дружина та двоє дітей.

Також загинули 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука – Ольга – вижила. Всі вони проживали на п'ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.

Читайте також:

Теги: Центр протидії дезінформації Чернігівщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
7 вересня, 20:25
Зеленський повідомив, що під час переговорів сторони обговорюють зимовий пакет підтримки та енергетику
Канада ухвалила новий пакет допомоги для протиповітряної оборони України – Зеленський
10 вересня, 19:48
Підрозділ шукає відповідні системи озброєння та організовує їх закупівлю для Києва
Німеччина має секретний підрозділ, який озброює Україну – FT
15 вересня, 09:29
Після удару на залізничній ділянці виникло займання
Окупанти вдарили по потягу «Одеса-Дніпро»: спалахнула пожежа – ЗМІ
17 вересня, 09:07
Рубіо зробив заяву про енергетичне перемир'я та завершення війни
Рубіо припустив, як завершиться війна в Україні
23 вересня, 08:19
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
23 вересня, 21:38
Пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі
Росіяни зруйнували частину міської лікарні в Одесі (фото)
24 вересня, 14:29
Путін дедалі частіше говорить про удари по українській енергетиці
Напередодні зими Кремль може змінити підхід до війни, – ISW
27 вересня, 09:56
Пожежа на складських комплексах мережі McDonald’s
Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах
25 вересня, 18:45

Суспільство

Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Зеленський заявив, що винні в теракті 7 жовтня мають відповісти
Зеленський заявив, що винні в теракті 7 жовтня мають відповісти
Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото)
Захисниця Оксана Рубаняк отримала нове звання (фото)
Синоптикиня назвала день, коли Україна буде однією з найтепліших країн Європи
Синоптикиня назвала день, коли Україна буде однією з найтепліших країн Європи
Близнюкам – не боятися експериментів, Скорпіонам – довіряти фактам: найавторитетніший гороскоп на 8 жовтня 2026 року
Близнюкам – не боятися експериментів, Скорпіонам – довіряти фактам: найавторитетніший гороскоп на 8 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua