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Зеленський закликав повернути міжнародному праву реальну силу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський закликав повернути міжнародному праву реальну силу
Окремо Зеленський говорив про відповідальність Росії за війну та окупацію українських територій
фото: AP

Президент заявив, що від дієвості міжнародних правил залежить цінність людського життя

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту повернути міжнародному праву реальну силу. Про це він заявив під час виступу на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи, пише «Главком».

За словами Зеленського, сьогодні у світі дедалі менше людей вірять у здатність міжнародного права захищати держави та людей. «Майже ніхто у світі вже не вірить у міжнародне право», – заявив президент.

Він наголосив, що міжнародні правила мають працювати не лише на папері, а й забезпечувати відповідальність за їх порушення. За словами глави держави, від цього безпосередньо залежить цінність людського життя.

Окремо Зеленський говорив про відповідальність Росії за війну та окупацію українських територій. «Ми хочемо, щоб Росія, яка розпочала цю війну і краде землю, понесла відповідальність», – сказав президент.

Шостий саміт Міжнародної Кримської платформи проходить 23 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Серед основних напрямів роботи платформи – невизнання окупації Криму, безпека Чорноморського регіону, санкції проти Росії та захист прав людини.

Зеленський також згадав українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, а також тих, кого Росія утримує у в'язницях і таборах. Президент наголосив, що ці люди мають зберігати надію на відповідальність Росії та знати, що міжнародна спільнота пам'ятає про них.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати передадуть Росії українську пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах: Росія не атакує українську енергетику, а Україна не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах.

Теги: Крим війна Володимир Зеленський Україна

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