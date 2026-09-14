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Сили оборони уразили місця запуску БпЛА та засоби розвідки Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони уразили місця запуску БпЛА та засоби розвідки Росії
Уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф»
фото: mil.ru (ілюстративне)

Ступінь завданих збитків уточнюється

13 вересня та в ніч на 14 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У Сочі Краснодарського краю РФ уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.

У районах Курська Курської області РФ та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області – пункт управління БпЛА підрозділу.

Також у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника. У районі аеродрому «Саки» на тимчасово окупованій території Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів. А у Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ – три ретранслятори противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, уночі дрони масовано атакували Сочі та територію Краснодарського краю Росії.

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Теги: війна росія Генштаб втрати

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