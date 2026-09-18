В окупованих Олешках у лікарні залишилося працювати четверо медиків

«Підвали лікарні використовуються як морги, де просто звалюються тіла»

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині лікарня опинилася на межі функціонування – у медзакладі залишилося лише четверо працівників. Про це медіа Sestry повідомила керівниця адміністрації Тетяна Гасаненко, передає «Главком».

За словами Гасаненко, через критичну нестачу медикаментів і медичних матеріалів допомога, яку можуть надати в лікарні, є мінімальною. Фактично там можуть лише зупинити кровотечу.

У місті також загострюється гуманітарна ситуація. Місцеві жителі щодня збираються у визначеному місці, де намагаються обміняти речі на продукти, ліки чи інші необхідні товари. В Олешках діє фактично бартерна система. Наприклад, кілограм солі чи цукру або навіть пластинка цитрамону можуть оцінюватися у тисячу рублів (приблизно 530 грн) – як вартість для рівноцінного обміну.

Там же люди дізнаються останню інформацію про загиблих, тих, хто вижив, а також про можливу евакуацію.

«Підвали лікарні використовуються як морги, де просто звалюються тіла», – сказала Гасаненко. Тіла людей, загиблих від обстрілів і атак дронів, можуть місяцями залишатися просто на вулицях. Їх розтягують безпритульні собаки.

Гасаненко у коментарі «Апостроф» додала, що понад сотня тіл людей зберігаються вже багато місяців у підвалі. Вона підкреслила, що це при тому, що понад чотири роки у місті немає світла.

Нагадаємо, тимчасово окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинилося на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під’їзні шляхи та позбавивши цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя.

У травні Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини.

Як повідомлялося, місто не отримувало нових поставок продовольства з травня. Очільниця Олешківської МВА повідомила, що продукти в місті коштують дорого – за кілограм солі, цукру та інші товари беруть близько тисячі російських рублів. Водночас картоплі, борошна та м'яса, немає.

До слова, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію людей з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.