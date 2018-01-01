У районі проведення АТО зберігається режим тиші

Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем ЗСУ, підкреслює Штаб АТО

Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних сил України.



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Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем ЗСУ, підкреслює Штаб АТО

Від початку цієї доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх позиціях та ведуть спостереження за противником.

Сьогодні, за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва штабу АТО та представників української сторони СЦКК, відновлено пошкоджене внаслідок вчорашнього обстрілу російськими найманцями з артилерійських систем калібру 122-мм електро- та газопостачання до населеного пункту Луганське.

Збройні сили України роблять усе можливе, аби полегшити життя цивільному населенню.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили грубо порушувати Мінські домовленості та використовували озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування на визначені відстані.

Загалом, минулої доби противник 13 разів порушував режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник.