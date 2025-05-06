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Український воїн після звільнення з полону зробив зворушливу заяву (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Український воїн після звільнення з полону зробив зворушливу заяву (відео)
Український військовий повернувся з російського полону додому
фото: скриншот з відео

«Дуже велика радість, що я в Україні, на рідній землі», – сказав український боєць

Я молився Богу, щоб побути з рідними. Такі слова промовив український воїн у перші хвилини після звільнення з російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«Дуже велика радість, що я в Україні, на рідній землі. Зміг подзвонити до своїх батьків. У мене емоцій немає ніяких, я просто молився Богові, щоб побути з рідними», – сказав захисник.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.

Згодом Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

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Теги: обмін полоненими Лубінець полон

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