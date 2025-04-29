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Росія передала тіло журналістки Рощиної без деяких органів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія передала тіло журналістки Рощиної без деяких органів
Тіло журналістки росіяни передали Україні наприкінці лютого
фото з відкритих джерел

Видалення органів може бути спробою приховати удушення

Тіло загиблої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної було повернено в Україну без деяких органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbidden Stories.

Зазначається, що у тіла були відсутні деякі органи: очні яблука, мозок, частина гортані, а під'язикова кістка була зламана.

Судмедексперт, який попросив про анонімність, у розмові з журналістами припустив, що видалення конкретних органів може бути спробою приховати удушення.

«Видаляти гортань під час розтину – нестандартна практика. Гортань може бути хорошим доказом удушення. Коли людину душать, у неї найчастіше ламається під'язикова кістка. У разі удушення в білках очей можна виявити кровотечу, а в мозку – нестачу кисню», – каже він.

Іноді Росія повертає тіла українців без внутрішніх органів. «У Росії пояснюють це протоколом поводження з тілами померлих під час відправлення їх на розтин. Однак це може бути способом приховати сліди насильства», – пояснило неназване джерело в правоохоронних органах України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну повернули тіло журналістки наприкінці лютого.

Через стан тіла журналістки фахівці поки що не змогли встановити точну причину її смерті. За результатами перевірки на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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На весь екран
Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Згодом Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, жінка перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою.

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Теги: журналіст полон

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