Воював заради громадянства РФ: десантники захопили в полон окупанта родом з Узбекистану

Полонений узбекистанець працював у Москві сантехніком

Українські воїни захопили в полон окупанта родом з Узбекистану. Про це інформує «Главком» з посиланням на 95-ту Десантно-штурмову бригаду.

Зазначається, що чоловікові, як й іншим іноземцям, пообіцяли громадянство РФ, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Росії.

За словами полоненого, він приїхав на заробітки до Москви та працював сантехніком із простроченою візою.

«У мене вкрали інструменти. І головним підозрюваним у них став я, адже я «неруський», «чурка». Дружина наполягла піти служити, щоб не потрапити за ґрати та ще й отримати громадянство Росії, й так лишитися жити в Москві», – розповів полонений.

«Чоловіка не зупиняла думка, що він має вбивати громадян іншої країни, щоб йому дозволили залишитися жити в Росії. І вони не зупиняться, як би їм не було важко на фронті, поки їх не зупинимо ми», – зазначили десантники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Найманець розповів, що навчався у РФ два роки, а згодом пішов воювати, щоб заробити гроші для переїзду в Європу.