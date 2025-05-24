«1000 на 1000». Келлог назвав обмін полоненими «найпозитивнішим результатом» переговорів

Кіт Келлог: Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня у Стамбулі

Келлог подякував міністру оборони України Рустему Умєрову за його внесок у досягнення цього результату

Спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог відреагував на вчорашній обмін полоненими між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіта Келлога у соцмережі Х.

Келлог назвав обмін «найпозитивнішим результатом технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня у Стамбулі».

«Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня у Стамбулі: по 1000 військових з кожної сторони мають бути репатрійовані, понад 400 з них вже повернулися», – заявив Келлог.

Спецпосланник також висловив подяку міністру оборони України Рустему Умєрову за його внесок у досягнення цього результату.

«Нам потрібне припинення вогню, і вбивства мають припинитися», – додав Келлог.

Нагадаємо, що вчора із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Вчорашній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.