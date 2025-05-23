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Ігор Левадний повернувся додому: історія бійця, який понад три роки провів у полоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ігор Левадний повернувся додому: історія бійця, який понад три роки провів у полоні
Ігор Левадний навесні 2022 року потрапив у полон
фото: Олексій Харченко/Telegram

Левадний проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи

Сьогодні Ігоря Левадного з Попасної вдалося повернути з полону. В неволі він пробув понад три роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

Левадний проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Був вогнеметником на Маріупольському напрямку. Навесні 2022 року його захопили в полон росіяни, коли боєць виконував бойове завдання в районі Маріупольського металургійного комбінату.

«Увесь цей час рідні Ігоря вірили, що він повернеться. Обласна влада і Попаснянська міська військова адміністрація були на зв’язку з його мамою. Зверталися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Намагалися дізнатися про долю бійця і скоріше включити його прізвище до списків на обмін», – йдеться у повідомленні.

Олексій Харченко додав, що «увесь світ знає про відверте небажання Росії віддавати бранців Маріуполя». Ігоря Левадного протримали в полоні понад три роки. І сьогодні йому вдалося повернутися додому.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Глава держави наголосив, що це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі.

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Теги: обмін полоненими обмін

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