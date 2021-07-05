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    Український курорт окупували медузи (відео, фото)

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    Людям, які мають сильні опіки, зокрема, і від медузи на пляжі, варто негайно звернутися до лікаря - Український курорт окупували медузи (відео, фото)
    Людям, які мають сильні опіки, зокрема, і від медузи на пляжі, варто негайно звернутися до лікаря
    Фото з відкритих джерел

    На берег Азовського моря викинуло величезну кількість медуз, а пляжі затоплені

    На популярному українському курорті вчора пройшов буревій з грозою. На пляжі викинуло величезну кількість медуз, відповідно узбережжя буквально всіяне ними. Про це повідомили в Telegram-каналі Netipichnyi_Kharkov.

    На кадрах видно, що на берег Азовського моря викинуло величезну кількість медуз, а пляжі затоплені.

    До слова, побоюватися медуз варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, а також дітям, і якщо опік жалкі клітини медузи припав на слизові оболонки.

    Людям, які мають сильні опіки, зокрема, і від медузи на пляжі,варто негайно звернутися до лікаря. Особливо небезпечно, якщо уражається шкіра обличчя і слизові оболонки очей, рота, дихальних органів. У випадку з очима можливі дуже небезпечні наслідки.

    Додамо, що в Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману.

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    Теги: пляжі Азовське море Україна
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    Український курорт окупували медузи (відео, фото)