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    Зламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі жорстоко побили правозахисницю (відео)

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    Активістка розповіла, що чоловіки били її ногами по обличчю і голові - Зламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі жорстоко побили правозахисницю (відео)
    Активістка розповіла, що чоловіки били її ногами по обличчю і голові
    Фото: скріншот відео Наталія Ешонкулова/Facebook

    Ешонкулова впевнена, що до її побиття причетні місцеві кримінальні авторитети

    У Дніпрі невідомі жорстоко побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. У жінки зламаний ніс і вибиті зуби, про це Ешонкулова повідомила на сторінці у Facebook. За словами жінки, вона вижила завдяки сусідці, яка налякала зловмисників.

    Правозахисниця впевнена, що до її побиття причетні місцевий кримінальний авторитет Олександр Петровський (Нарік), дніпровський бізнесмен Еміль Арутюнян і ексзаступник мера Дніпра Віталій Мархасін.

    Вона розповіла, що чоловіки били її ногами по обличчю і голові.

    «Мені дуже боляче і страшно. Допоможіть мені! Я хочу правосуддя», – сказала правозахисниця.

    Пізніше вона записала ще одне відео, але вже з машини «швидкої допомоги», коли її везли в лікарню.

    Нагадаємо, у Дніпрі 15 липня невідомий впритул вистрілив у голову водію автівки Chevrolet та втік. Так, подія сталася на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта у Дніпрі. Як зазначається, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet. Потім стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні.

    Теги: правозахисники кримінал Дніпро напад правосуддя
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    Зламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі жорстоко побили правозахисницю (відео)