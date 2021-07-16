Зламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі жорстоко побили правозахисницю (відео)

Активістка розповіла, що чоловіки били її ногами по обличчю і голові

Ешонкулова впевнена, що до її побиття причетні місцеві кримінальні авторитети

У Дніпрі невідомі жорстоко побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. У жінки зламаний ніс і вибиті зуби, про це Ешонкулова повідомила на сторінці у Facebook. За словами жінки, вона вижила завдяки сусідці, яка налякала зловмисників.

Правозахисниця впевнена, що до її побиття причетні місцевий кримінальний авторитет Олександр Петровський (Нарік), дніпровський бізнесмен Еміль Арутюнян і ексзаступник мера Дніпра Віталій Мархасін.

Вона розповіла, що чоловіки били її ногами по обличчю і голові.

«Мені дуже боляче і страшно. Допоможіть мені! Я хочу правосуддя», – сказала правозахисниця.

Пізніше вона записала ще одне відео, але вже з машини «швидкої допомоги», коли її везли в лікарню.

Нагадаємо, у Дніпрі 15 липня невідомий впритул вистрілив у голову водію автівки Chevrolet та втік. Так, подія сталася на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта у Дніпрі. Як зазначається, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet. Потім стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували до лікарні.