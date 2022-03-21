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    Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя

    Попри домовленості окупанти продовжують обстріли - Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя
    Попри домовленості окупанти продовжують обстріли
    фото: Укрінформ

    Чотири дитини отримали тяжкі поранення

    Евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя у безпечне місце, потрапили під обстріли. Чотирьох дітей госпіталізували. Про це повідомив голова Запорізької обладміністрації Олександр Старух.

    За його словами, сьогодні понад 20 автобусів намагаються виїхати у безпечні місця гуманітарними коридорами. Але попри домовленості окупанти продовжують обстріли.

    Троє дітей, які їхали з родинами з Маріуполя, потрапили під обстріл, коли їхали через колишній Гуляйпільський район, нині Пологівський. Одна дитина у важкому стані.

    Ще одна родина потрапила під обстріл у селі Кам'янське. Дитина у важкому стані.

    Зранку повідомлялося, що сьогодні має запрацювати вісім гуманітарних коридорів.

    Нагадаємо, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

    Також рашисти розстріляли авто з цивільними на Запоріжжі. Окупанти поранили шістьох людей.

    У МЗС кажуть, що росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна Донеччина обстріл Україна Запорізька область окупація евакуація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, які їхали з Маріуполя