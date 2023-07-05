У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС

На українській АЕС повернули до роботи один із енергблоків

Підключення енергоблоку дає можливість об'єднаній енергосистемі України зміцнитись додатковими 1000 МВт електроенергії

Із ремонту на 4 дні раніше вийшов черговий енергоблок однієї з українських АЕС. Він додасть до енергосистеми країни 1000 МВт потужності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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«Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як нагадали у відомстві, масштабна ремонтна кампанія триває в межах підготовки до нового опалювального сезону на об’єктах атомної, теплової та гідрогенерації.

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Зазначається, що це дає можливість об'єднаній енергосистемі України зміцнитись додатковими 1000 МВт електроенергії, а отже зменшити вірогідність дефіциту енергоресурсу для споживачів.

Нагадаємо, що в червні з ремонту на 20 днів раніше від запланованого терміну вже вийшов один із блоків АЕС. Загалом наразі АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії.

Раніше останній енергоблок ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину».