У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС
Підключення енергоблоку дає можливість об'єднаній енергосистемі України зміцнитись додатковими 1000 МВт електроенергії
Із ремонту на 4 дні раніше вийшов черговий енергоблок однієї з українських АЕС. Він додасть до енергосистеми країни 1000 МВт потужності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Як нагадали у відомстві, масштабна ремонтна кампанія триває в межах підготовки до нового опалювального сезону на об’єктах атомної, теплової та гідрогенерації.
Зазначається, що це дає можливість об'єднаній енергосистемі України зміцнитись додатковими 1000 МВт електроенергії, а отже зменшити вірогідність дефіциту енергоресурсу для споживачів.
Нагадаємо, що в червні з ремонту на 20 днів раніше від запланованого терміну вже вийшов один із блоків АЕС. Загалом наразі АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії.
Раніше останній енергоблок ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину».
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