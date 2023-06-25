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Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ
Ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕ
фото: МОЗ

У МОЗ радять забезпечити домашню аптечку калієм йодидом

МОЗ продовжує інформувати про те, як підготуватися до можливої ​​надзвичайної ситуації на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram.

Варто зазначити, що ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, які проживають поза цим радіусом.

У МОЗ радять забезпечити домашню аптечку калієм йодидом, який використовується, щоб у разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Приймати потрібну дозу калію йодиду слід тільки після офіційного оповіщення. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації.

«Оптимально прийняти препарат після оповіщення за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через 6 годин після нього. Не рекомендований прийом препарату через 24 години після надходження хмари», – йдеться у повідомленні.

Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ фото 1

Також в аптечці повинен бути алюмінієвий антацидний сорбент. Ця група продуктів містить активний інгредієнт гідроксид алюмінію, який використовується для нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму та зниження ризику для здоров’я, пов’язаного з надходженням радіонуклідів в організм.

Крім того, слід подбати про наявність альгінатів, активна речовина – натрію альгінат. Він створює захисний бар'єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар’єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом. 

Також варто включити в аптечку натрій бікарбонат. Це засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу (стан, що характеризується порушенням хімічного балансу кислоти та лугу в крові).

У домашній аптечці має бути маска. Це фізичний захист для зменшення надходження шкідливих речовин в організм. 

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

Читайте також: МОЗ попередив про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію
Теги: АЕС Запоріжжя йод Міністерство охорони здоров'я

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