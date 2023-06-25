Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ

Ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕ

У МОЗ радять забезпечити домашню аптечку калієм йодидом

МОЗ продовжує інформувати про те, як підготуватися до можливої ​​надзвичайної ситуації на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram.

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Варто зазначити, що ця інформація стосується лише жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, які проживають поза цим радіусом.

У МОЗ радять забезпечити домашню аптечку калієм йодидом, який використовується, щоб у разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

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Приймати потрібну дозу калію йодиду слід тільки після офіційного оповіщення. Таке оповіщення проводиться місцевими органами виконавчої влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації.

«Оптимально прийняти препарат після оповіщення за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через 6 годин після нього. Не рекомендований прийом препарату через 24 години після надходження хмари», – йдеться у повідомленні.

Також в аптечці повинен бути алюмінієвий антацидний сорбент. Ця група продуктів містить активний інгредієнт гідроксид алюмінію, який використовується для нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму та зниження ризику для здоров’я, пов’язаного з надходженням радіонуклідів в організм.

Крім того, слід подбати про наявність альгінатів, активна речовина – натрію альгінат. Він створює захисний бар'єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар’єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

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Також варто включити в аптечку натрій бікарбонат. Це засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу (стан, що характеризується порушенням хімічного балансу кислоти та лугу в крові).

У домашній аптечці має бути маска. Це фізичний захист для зменшення надходження шкідливих речовин в організм.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

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