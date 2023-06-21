Ситуація на ЗАЕС кожен день погіршується. Глава «Енергоатома» розповів подробиці

Останню лінію зв'язку з енергосистемою пошкоджено

Ситуація на Запорізькій АЕС із кожним днем стає дедалі критичнішою: будь-які аспекти експлуатації станції погіршуються. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент «Енергоатому» Петро Котін.

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«Відбувається деградація всього і вся. Персонал змушений працювати у важких умовах – наших людей б'ють, катують, змушують підписувати контракти. Наведу останній приклад: не так давно мені розповіли, що наших співробітників катували електричним струмом, щоби вони підписували контракти з «Росенергоатомом». До людей вони ставляться як до тварин. І роблять із ними все, що хочуть», – розповів Костін.

Окупанти порушують і ядерну, радіаційну та фізичні безпеки.

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«Останню лінію зв'язку з енергосистемою пошкоджено. За цей період у нас було вісім блекаутів! Знаєте, якщо рік тому мені би хтось сказав, що вся Запорізька АЕС перейде у режим блекауту, я би розсміявся в обличчя. 40 років вона спокійно працювала і жодного разу нічого подібного не було. Це навіть неможливо було уявити. Тут прийшли рашисти і вісім разів вона опинилася на межі важкої аварії, дуже близької до того, що сталося на Фукусімі», – додав керівник «Енергоатома».

Уся територія ЗАЕС замінована, озброєних росіян безпосередньо на майданчику уже до 3,5 тис. осіб. Там перебуває військова техніка, ракетні комплекси, важке озброєння. Усе це розташовано безпосередньо у залах енергоблоків.

«Куди не подивишся – скрізь проблеми. Іде деградація компонентів станції, елементів станції, систем станції. До цього ще додамо Каховське водосховище», – обурюється Костін.

За його словами, окупантів потрібно виганяти з території ЗАЕС якомога швидше.

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«Що ще залишилося? Підірвати всі ці енергоблоки і випустити весь радіоактивний матеріал. Чого ми ще від них чекаємо? Необхідно виганяти їх звідти якомога швидше. Відновлювати ядерну радіаційну безпеку. Повертати відповідального оператора. І тоді ми зможемо гарантувати всьому світу, що ЗАЕС повернулася до нормальної експлуатації і загрози більше не становить», – наголосив він.

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ було стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. 9 червня останній енергоблок ЗАЕС перейшов у режим «холодного зупину».