Катастрофа на Каховській ГЕС: Міненерго попередило про дисбаланс в енергосистемі

Гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність

В енергосистемі України може виникнути дисбаланс через підрив Каховської ГЕС. Катастрофа позначилася на рівні води на інших українських гідроелектростанціях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час екстреного засідання Міжнародної консультативної ради високого рівня у зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

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«ГЕС зруйнована повністю, росіяни підірвали її зсередини. Вона не підлягає відновленню та відбудові. Ми очікуємо затоплення 80 населених пунктів, зараз триває евакуація населення і проводяться всі можливі заходи для захисту людей. Наразі дуже складна ситуація, особливо в тій частині Херсонської області, яка була деокупована. Росія здійснила екоцид на території нашої країни», – зазначив український міністр.

За його словами, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність. У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт», – додав Галущенко.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.