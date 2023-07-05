Японія зливатиме забруднену воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан – Reuters

У МАГАТЕ підтримали рішення Токіо про скидання води з «Фукусіми-1»

Reuters: МАГАТЕ схвалила скидання забрудненої води з японської АЕС «Фукусіма-1»

Після дворічного огляду Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалило план Японії щодо скидання забрудненої води із зруйнованої атомної електростанції (АЕС) «Фукусіма-1» до Тихого океану, незважаючи на шалений опір Пекіна та деяких місцевих мешканців. Про це пише Reuters.

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Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що скидання води чинитиме «незначний радіологічний вплив на людей та довкілля». При цьому, за словами Гроссі, остаточне рішення має ухвалити японська влада.

«Це дуже особлива ніч», – сказав голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прем’єр-міністру Фуміо Кісіді, перш ніж вручити йому товсту синю папку з остаточним звітом.

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Гроссі запевнив, що намагатиметься розвіяти побоювання громадськості щодо майбутнього скидання води та направить співробітників МАГАТЕ на АЕС для спостереження. При цьому Японія поки не озвучила точну дату запуску проекту.

Воду в АЕС використовують для охолодження зруйнованих реакторів. У Японії заявляли, що скоро рівень рідини досягне меж. Також там зазначали, що без скидання води остаточно вивести станцію з експлуатації не вдасться.

Уряд Японії стверджує, що цей процес є безпечним, оскільки на АЕС максимально обробили воду, що використовується для охолодження реакторів. Влада країи підрахувала кількості води достатню для заповнення 500 плавальних басейнів олімпійського розміру.

Нагадаємо, Китай, Японія та Південна Корея мають надіслати чіткий сигнал про зближення взаємовідносин та перегрупування у бік співпраці, щоб протистояти «примусу до залякування» з боку США. Про це заявив дипломат і радник лідера Китаю Ван Ї, повідомляє Japan Today.Ван Ї говорив про зусилля щодо активізації співпраці між трьома сусідами на форумі, організованому Секретаріатом тристороннього співробітництва – органом, створеним за угодою між Пекіном, Сеулом та Токіо.

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