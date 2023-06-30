Адаптація прайс-кепів до європейського рівня – невід’ємна умова синхронізації ринків, – «Укренерго»

«Цінове регулювання на українському ринку повинно бути таким же, як і на європейських»

«Без адаптації прайс-кепів до європейських Україна не зможе синхронізуватись з енергоринком Європи»

Щоб об’єднати український енергоринок з європейським потрібно вирівняти умови їх роботи. Про це в ході прес-брифінгу повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Ми не зможемо об’єднати український ринок з європейським, якщо на українському ринку будуть якісь інші правила гри, ніж на європейському, тобто адаптація прайс-кепів і не тільки їх, наших внутрішніх правил до європейських – це просто невід’ємна, обов’язкова частина об’єднання наших ринків», – сказав він.

Кудрицький наголосив, що в ідеалі, цінове регулювання на українському ринку повинно бути таким же, як і на європейських, на сусідніх ринках. Він підкреслив, що в такому випадку не буде виникати питання, чи зможе Україна імпортувати електроенергію, чи ні.

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«Ми ставимося до цієї ідеї виключно позитивно, тому що це цільова модель функціонування нашого енергоринку», – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС підтримав повне скасування Україною цінових обмеження на ринку електроенергії.