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Останній енергоблок ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Останній енергоблок ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину»
Експлуатація інших енергоблоків ВП «ЗАЕС» також обмежена станом «холодний зупин»
фото: glavcom.ua

Обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень

Після підриву Каховської ГЕС, останній енергоблок №5 ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину». Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

«8 червня 2023 року, відповідно до статті 25 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, Державному підприємству НАЕК «Енергоатом» видано розпорядження Держатомрегулювання про обмеження експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС, як об’єкту державного нагляду, станом реакторної установки «холодний зупин», – йдеться у повідомленні.

Розпорядження видано експлуатуючій організації у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача.

При ухваленні розпорядження враховано такі фактори:

  • інформацію ПрАТ «Укргідроенерго» від 06 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
  • продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчику ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України;
  • припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;
  • деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

«В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно розпочинати перевід енергоблока №5 ЗАЕС у стан «холодний зупин», поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження», – йдеться в розпорядженні.

Обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

В ДІЯРУ вважають, що присутність постійно діючої міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме забезпеченню виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки, проголошених Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Нагадаємо, що експлуатація інших енергоблоків ВП «ЗАЕС» також обмежена станом «холодний зупин».

Раніше президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив, що підрив Каховської ГЕС не впливає безпосередньо на функціонування Запорізької АЕС. Розроблено алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для підживлення ставка-охолоджувача. 

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Теги: Енергоатом президент Укргідроенерго МАГАТЕ Запорізька АЕС втрати

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