У селах на Полтавщині з'являться шерифи

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Шерифів планують набирати з ветеранів АТО чи колишніх військових

На Полтавщині хочуть створити в селах області поліцейські станції, на яких, за аналогією із західними шерифами, служитимуть дільничні офіцери поліції. Про це повідомляє сайт міста Полтави.

Зазначається, що цю ідею мають намір впровадити Управління Нацполіції Полтавської області і голови об'єднаних територіальних громад.

Зазначається, що кількість станцій і працівників залежатиме від кількості жителів: один поліцейський відділок розрахований на 6-7 тисяч жителів.

«Дільничний офіцер поліції виконуватиме тільки ту роботу, яка пов'язана з охороною і дотриманням правопорядку в населеному пункті, і звітуватиме перед своєю громадою», - розповів заступник начальника ГУ ПП Полтавщини Денис Захарченко.

Дільничного офіцера обиратиме територіальна громада, а Нацполіція його навчить і забезпечить спецзасобами. Дільничний працюватиме з поліцейської станції - дільниці з моніторингом усіх камер спостереження населеного пункту, куди в будь-який час зможуть звернутися місцеві жителі.

Час від часу там чергуватимуть патрульні. Зарплату - від 8000 гривень - дільничний інспектор отримуватиме з держбюджету.

Шерифів планують набирати з ветеранів АТО чи колишніх військових.

Фінансування щоденної діяльності поліцейської станції розділять держава і місцеві громади. Для цього розроблено спеціальну програму співфінансування.