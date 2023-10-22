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У Севастополі прогриміли вибухи: росіяни кажуть про роботу ППО (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Севастополі прогриміли вибухи: росіяни кажуть про роботу ППО (відео)
«Бавовна» в Севастополі
фото: скриншот відео

За традицією, окупанти стверджують, що повністю відбили атаку

У неділю ввечері в Севастополі, що в тимчасово окуповану Криму, прогриміли вибухи. Росіяни кажуть, що спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вибух стався в районі Козачої бухти.

Російські пабліки пишуть, нібито атаку було повністю відбито.

Наразі офіційної інформації від української влади не надходило.

Нагадаємо, за даними російської сторони, над окупованою частиною Херсонщини сьогодні нібито було збито три українські ракети, які летіли на Крим. 

Крім того, сьогодні в районі населених пунктів Гвардійське та Октябрське у тимчасово окупованому Криму виднівся стовп диму. 

Також повідомлялося, що в окупованому Севастополі 20 жовтня прогриміли потужні вибухи.

До слова, партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої. 

Теги: вибух Крим Севастополь

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