У Кривому Розі на світанку прогримів вибух

Вибух пролунав під час повітряної тривоги

У Кривому Розі на Дніпропетровщині близько 5 години ранку 19 жовтня прогримів вибух. Про це повідомив телеграм-канал «Перший міський. Кривий Ріг».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Кривому Розі чутно звук,схожий на вибух! У місті лунає повітряна тривога», - йдеться в повідомленні.

Офіційних повідомлень про вибухи, причини та наслідки наразі немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повітряна тривога на Дніпропетровщині втретє після опівночі була оголошена о 4:55.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Зазначимо, що ввечері 18 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. «Всі служби на своїх місцях. Дотримуйтеся інформаційної гігієни», - написав він у телеграм-каналі.

Інших подробиць щодо вибухів поки немає.