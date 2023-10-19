У Кривому Розі на світанку прогримів вибух
Вибух пролунав під час повітряної тривоги
У Кривому Розі на Дніпропетровщині близько 5 години ранку 19 жовтня прогримів вибух. Про це повідомив телеграм-канал «Перший міський. Кривий Ріг».
«У Кривому Розі чутно звук,схожий на вибух! У місті лунає повітряна тривога», - йдеться в повідомленні.
Офіційних повідомлень про вибухи, причини та наслідки наразі немає.
Повітряна тривога на Дніпропетровщині втретє після опівночі була оголошена о 4:55.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Зазначимо, що ввечері 18 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. «Всі служби на своїх місцях. Дотримуйтеся інформаційної гігієни», - написав він у телеграм-каналі.
Інших подробиць щодо вибухів поки немає.
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