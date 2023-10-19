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У Кривому Розі на світанку прогримів вибух

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Кривому Розі на світанку прогримів вибух
Жителів Кривого Рогу розбудив вибух
фото ілюстративне

Вибух пролунав під час повітряної тривоги

У Кривому Розі на Дніпропетровщині близько 5 години ранку 19 жовтня прогримів вибух. Про це повідомив телеграм-канал «Перший міський. Кривий Ріг».

«У Кривому Розі чутно звук,схожий на вибух! У місті лунає повітряна тривога», - йдеться в повідомленні.

Офіційних повідомлень про вибухи, причини та наслідки наразі немає.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині втретє після опівночі була оголошена о 4:55.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Зазначимо, що ввечері 18 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. «Всі служби на своїх місцях. Дотримуйтеся інформаційної гігієни», - написав він у телеграм-каналі.

Інших подробиць щодо вибухів поки немає.

Теги: вибух Дніпропетровщина Кривий Ріг

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