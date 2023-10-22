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Поблизу військового аеродрома у Криму здіймається дим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Про причини займання поки не повідомляються

Сьогодні, 22 жовтня, у районі населених пунктів Гвардійське та Октябрське у тимчасово окупованому Криму видно стовп диму. Про  це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як зазначається, на місце виїхали пожежні машини, а обставини події з'ясовуються.

Про причини займання не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. Також партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої. 

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Теги: машини вітер звільнення відео партизани Крим пожежа

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