Поблизу військового аеродрома у Криму здіймається дим (відео)

Про причини займання поки не повідомляються

Сьогодні, 22 жовтня, у районі населених пунктів Гвардійське та Октябрське у тимчасово окупованому Криму видно стовп диму. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Відповідне відео з’явилося у мережі.

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Як зазначається, на місце виїхали пожежні машини, а обставини події з'ясовуються.

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Про причини займання не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. Також партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої.