Вибухи в Криму. Окупанти визнали атаку на флот РФ
У районі Сухарної балки видніється дим
У тимчасово окупованому Севастополі відбулася атака на російський флот. Це визнав голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.
«У Севастополі в районі Сухарної балки флот відбиває атаку повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.
Усі служби нібито приведені у стан бойової готовності.
У районі Сухарної балки видніється дим, рятувальники вже виїхали на місце.
«Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється. Прошу всіх зберігати спокій», – додав він.
Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Криму поскаржилися на гучні вибухи. Після цього в небо став підніматися дим.
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