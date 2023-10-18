Вибухи в Криму. Окупанти визнали атаку на флот РФ

У районі Сухарної балки видніється дим

У тимчасово окупованому Севастополі відбулася атака на російський флот. Це визнав голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Севастополі в районі Сухарної балки флот відбиває атаку повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

Усі служби нібито приведені у стан бойової готовності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У районі Сухарної балки видніється дим, рятувальники вже виїхали на місце.

«Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється. Прошу всіх зберігати спокій», – додав він.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Криму поскаржилися на гучні вибухи. Після цього в небо став підніматися дим.