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Вибухи в Криму. Окупанти визнали атаку на флот РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Криму. Окупанти визнали атаку на флот РФ
фото з соцмереж

У районі Сухарної балки видніється дим

У тимчасово окупованому Севастополі відбулася атака на російський флот. Це визнав голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

«У Севастополі в районі Сухарної балки флот відбиває атаку повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

Усі служби нібито приведені у стан бойової готовності.

У районі Сухарної балки видніється дим, рятувальники вже виїхали на місце.

«Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється. Прошу всіх зберігати спокій», – додав він.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Криму поскаржилися на гучні вибухи. Після цього в небо став підніматися дим.

Теги: Крим Севастополь війна

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