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Росіяни заявили про ракетну атаку на Крим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни заявили про ракетну атаку на Крим
Окупанти кажуть про збиття трьох українських ракет над Херсонщиною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кримський півострів нібито намагалися атакувати три українські ракети

За даними російської сторони, над окупованою частиною Херсонщини в неділю нібито було збито три українські ракети, які летіли на Крим. Про це повідомив так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо та пропагандистське агентство «Риа Новости».

«Над Генічеським муніципальним округом Херсонської області з 16:45 до 17:30 збито три ворожі ракети, що летіли на Крим», написав глава окупаційної адміністрації області в Telegram.

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фото: скриншот

За даними «Риа Новости», після 16:00 в окупованому Севастополі лунала повітряна тривога, зупинявся рух автотранспорту Кримським мостом.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, у районі населених пунктів Гвардійське та Октябрське у тимчасово окупованому Криму виднівся стовп диму. 

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи.

До слова, партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої. 

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Теги: Крим ракета Херсонщина війна

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