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    Події в Україні

    У Севастополі окупанти заборонили бабусям займатися улюбленою справою (відео)

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    Танці під відкритим небом &ndash; &nbsp;один із символів сучасного міста Севастополь - У Севастополі окупанти заборонили бабусям займатися улюбленою справою (відео)
    Танці під відкритим небом –  один із символів сучасного міста Севастополь
    фото з відкритих джерел

    Дюди вже мають намір звертатися до Путіна

    Окупаційна влада Севастополя заборонила пенсіонерам танцювати під відкритим небом. Нещодавній закон, прийнятий Севастопольською законодавчою асамблеєю, забороняє будь-яку безшумну діяльність на Приморському бульварі з 20 до 9 години та з 13 години до 15 години – у робочі дні, між 19 годинами та 10 годинами цілодобово та з 13 до 15 години – у вихідні. Відтепер такі танці заборонені законом. Про це написав Олексій Владімірович на сторінці у Facebook.

    «Севастопольці обурені. Ці танці під відкритим небом – один із символів міста. А літні люди і діти танцюють там переважно. Дуже гарне видовище, до речі. Дивилися не раз… Це така сумна історія. Севастопольців краще не ображати, на відео видно, що вони вже мають намір звертатися до Путіна», – йдеться повідомленні.

    Автор відео також опублікував коментарі обурених користувачів мережі.

    «Кому заважали наші бабусі? Хай танцюють, розвіюють алкашів зі ста метрів... Знайшли кого, інтелігентні бабусі. Краще б наркоманів ловили», «Світ перевернувся з ніг на голову... Чи заборонені танці та співи в громадських місцях? Що не так з людьми похилого віку, які прийшли зустрітися зі своїми друзями та отримати позитивні емоції в такий складний час?!», – додають інші.

    Нагадаємо, мешканці окупованого Росією Криму нарікають на високі ціни на сезонний овоч – картоплю. У соцмережах люди звертаються до очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова за роз’ясненням ситуації.

    Стало відомо, де в Криму окупанти будуватимуть новий курорт.

    Як повідомляють ЗМІ, росіяни перетворили окупований Крим на «столицю пиятики».

    Теги: вихідні окупанти пенсіонери Севастополь закон
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    У Севастополі окупанти заборонили бабусям займатися улюбленою справою (відео)