У Криму рекордно зросли ціни на картоплю (фотофакт)

У мережі люди радять кримчанам звикати до життя «в глибинці»

Мешканці окупованого Росією Криму нарікають на високі ціни на сезонний овоч – картоплю. У соцмережах люди звертаються до очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова за роз’ясненням ситуації.

«А що з картоплею у нас в Криму? У жовтні на сімферопольському ринку вона по 75–100 рублів за 1 кг. Продавці кажуть, що взимку буде до 120 рублів. Хто розуміє, чому така дорога картопля в цьому році? Регулює хтось ціни? Сергій Аксьонов, Сергій Валерійович, що у нас з картоплею?», – написала місцева мешканка Олена Погорілець у Facebook.

Під повідомленням кримчанки й інші користувачі залишили записи. Хтось вважає, що владі байдуже до людей, а хтось пише, що треба звикати до життя в «глибинці».

«Чиновники жерують, а решта як бог дасть. Вони не думають, якщо що, кому вони будуть потрібні. Це не 1941рік – за батьківщину, за Сталіна. Одразу згадають за народ. І прапор їм в руки, нехай разом з кабміном йдуть захищати Батьківщину», « А чого ви всі обурюєтеся? Ми ж в Росії, треба звикати. Там у глибинці всі так живуть», «В Криму ціни, мабуть, пожиттєво будуть високі», «Ну не можемо ж ми їздити за продуктами на материк))). А на материку в Україні ще дешевша, але у нас немає вибору. І ми всі в шоці», – пишуть обурені люди. .

Стало відомо, де в Криму окупанти будуватимуть новий курорт.

Як повідомляють ЗМІ, росіяни перетворили окупований Крим на «столицю пиятики»

До слова, російські туристи в окупованому Криму поводяться, «як у себе вдома» – голосно матюкаються, вживають надмір алкоголю чи навіть сплять на лавочках. Саме це найбільше дратує кримчан. Про це після відвідин окупованого півострова у своєму блозі написав російський турист.

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