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    Як мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів

    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Як мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів
    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    У перший місяць війни бюджет Кривого Року закривав медичні питання та харчування

    На оборону Кривого Рогу виділено 227 млн грн. Таке рішення сьогодні одноголосно підтримали депутати Криворізької міської ради, повідомив у Facebook начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    Із загальної суми коштів 100 млн грн направлено на забезпечення оборони міста, 127 млн грн – на заходи, пов’язані з підтримкою військовослужбовців, задіяних у територіальній обороні міста та створення матеріальних та продовольчих запасів на період воєнного стану.

    «Перший місяць за рахунок міського бюджету можна було допомагати лише з харчуванням та з медичних питань. Інші питання, пов'язані з обороною міста, могли вирішуватися лише за приватні гроші. Сьогодні такі можливості мають обласні військові адміністрації і відповідно ми субвенцію передаємо на область. Таким чином, ми можемо посилити ресурс, що йде на оборону міста, бюджетними коштами», – наголосив Вілкул.

    Нагадаємо, що військова адміністрація Кривого Рогу 10 березня розпочала евакуацію мешканців мікрорайону Інгулець.

    20 березня стало відомо, що колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей.

    Олександр Вілкул відповів Царьову. Він порадив йому рухатися услід за російським кораблем.

    Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Як мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів