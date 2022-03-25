Як мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів

У перший місяць війни бюджет Кривого Року закривав медичні питання та харчування

На оборону Кривого Рогу виділено 227 млн грн. Таке рішення сьогодні одноголосно підтримали депутати Криворізької міської ради, повідомив у Facebook начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Із загальної суми коштів 100 млн грн направлено на забезпечення оборони міста, 127 млн грн – на заходи, пов’язані з підтримкою військовослужбовців, задіяних у територіальній обороні міста та створення матеріальних та продовольчих запасів на період воєнного стану.

«Перший місяць за рахунок міського бюджету можна було допомагати лише з харчуванням та з медичних питань. Інші питання, пов'язані з обороною міста, могли вирішуватися лише за приватні гроші. Сьогодні такі можливості мають обласні військові адміністрації і відповідно ми субвенцію передаємо на область. Таким чином, ми можемо посилити ресурс, що йде на оборону міста, бюджетними коштами», – наголосив Вілкул.

Нагадаємо, що військова адміністрація Кривого Рогу 10 березня розпочала евакуацію мешканців мікрорайону Інгулець.

20 березня стало відомо, що колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей.

Олександр Вілкул відповів Царьову. Він порадив йому рухатися услід за російським кораблем.

Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.