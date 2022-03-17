Як внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсію: роз'яснення уряду

Українці, які через війну виїхали в інші регіони країни, мають можливість отримувати пенсію не за місцем реєстрації

У Міністерстві соціальної політики пояснили, як саме виплачуватимуть пенсії в умовах війни. Про це пише Twitter Міністерства внутрішніх справ.

Для тих, хто залишається у місцях постійного проживання, як і до війни, пенсію будуть виплачувати у форматі доставки додому потужностями «Укрпошти». Якщо умови в регіоні є безпечними для життя – люди можуть отримати пенсію самостійно, в найближчому відділенні «Укрпошти».

Ті ж, хто виїхав у інші області країни, матимуть два варіанти отримання пенсії.

По-перше, переказом через «Ощадбанк». Це можна буде зробити, не відкриваючи банківський рахунок.

По-друге, «Укрпошта» переказуватиме кошти на поштове відділення за новим фактичним місцем проживання особи (чи на будь-яке автоматизоване відділення «Укрпошти»).

Як отримати пенсії та грошову допомогу у період дії воєнного стану



Поради Міністерства соціальної політики України pic.twitter.com/4C2PsXMqlB — МВС України (@MVS_UA) March 17, 2022

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що нарахування пенсій та соціальної допомоги було успішно завершене в усіх регіонах. Соціальні виплати у березні розпочалися 7 числа.